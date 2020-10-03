الأمم المتحدة تحث السلطات العراقية على التحقيق في مقتل الناشطات

2020/10/03 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب خبراء حقوقيون يعملون مع للأمم المتحدة، السلطات العراقية بالتحقيق في مقتل الناشطات العراقيات.

وأورد موقع أخبار الأمم المتحدة النداء المشترك الذي وجهه الخبراء للحكومة العراقية من أجل ضمان أمن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.وجاء النداء على خلفية مقتل الناشطة والطبيبة ريهام يعقوب في آب الماضي، ومحاولة اغتيال الناشطة لوديا ريمون البرتي في البصرة.وعلى الرغم من أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في العراق يواجهون مخاطر جسيمة، إلا أن الخبراء قالوا إن النساء على وجه الخصوص، يواجهن تهديدات متعددة، وخلص الخبراء إلى دعوة الحكومة العراقية لوضع حدٍ للإفلات من العقاب الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم.

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