الصحة تدعو المواطنين وأصحاب المواكب إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

2020/10/03 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة المواطنين المتوجهين لأداء الزيارة الأربعينية وأصحاب المواكب، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات من قبل الجميع دون استثناء…

الوزارة أكدت في بيان أن المفارز الطبية المنتشرة في المدن كافة اتخذت إجراءات وقائية مشددة، وستقدم الخدمات الصحية والتشخيصية والعلاجية داعية أصحاب الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية والأعمار الكبيرة إلى أداء الزيارة عن بعد….وشدد البيان على ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بتوعية المواطنين ونشر ثقافة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لتجنب الدخول بموجة أكبر من الإصابات.

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