2020/10/03 | 13:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل| رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل| رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).