خاطرة معلم في فترة الكورونا - فيصل طه

2020/10/03 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فيصل_طه خاطرة ...



معلم في فترة الكورونا تلازمك صحوة الصباح..



.تبكر كعادتك اليومية، ومنذ سنين..



تنطلق بشغف الى بيتك التربوي ..



الى المدرسة تدخل ابوابها ...



المقفلة!! يباغتك صمتها الصامت، تصطدم بذاتك، بسكون يناجي المكان، بجدران تأسر اسرارها ، بابواب فقدت صريرها، غرف تستأنس فراغها، مقاعد تشتاق دفء حرارتها ، سطوح غفت طيورها، ساحات ناطرة، تنادي جلبتها، ازهار ذابلة تحتبس عطر رحي ......





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