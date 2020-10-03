انفجار وسط إيران.. ومقتل شخص على الأقل

2020/10/03 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، جراء انفجار وقع في مدينة صناعية وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

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