المالية النيابية: رواتب الموظفين ستوزع الأسبوع الجاري

2020/10/03 | 13:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت اللجنة المالية النيابية , السبت , ان رواتب الموظفين لشهر أيلول ستوزع خلال الأسبوع الجاري , مبينة ان سبب التأخير كان بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية .وقال عضو اللجنة النائب جمال احمد في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحكومة ستصرف خلال الأسبوع الجاري رواتب كافة موظفي الدولة لشهر أيلول الماضي ” , مبينا ان ” سبب التاخير كان بعدم وجود سيولة نقدية كافية ”وأضاف أحمد، ان ” الحكومة بإمكانها سحب امانة من البنك المركزي او المصارف لحين تصويت البرلمان على السماح لها بالاقتراض المحلي شرط ان تدرج تلك المبالغ ” .وأشار احمد الى ان “قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره بالرغم من وجود بعض النواب المعترضين عليه إلا أنه لا يوجد حل بديل لدى الحكومة في توفير السيولة المالية في الوقت الحالي”.انتهى / 25م

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