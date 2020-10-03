صحيفة بريطانية : ترامب يعاني من صعوبات في التنفس ومرهق للغاية

2020/10/03 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة …اعلن كبير مستشاري البيت الابيض ، السبت، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعاني من صعوبات في التنفس بعد ان تم الكشف عن اصابته بفايروس كورونا في المستشفى وهو مرهق للغاية .وذكرت صحيفة الميرور البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان “حالة الرئيس الامريكي تبدو خطيرة بعد ان قضى الليلة الاولى في المستشفى بعد ان اثبتت الفحوصات ايجابية اصابته بفايروس كورونا “.ونقلت السي أن أن عن مصدر رفض الكشف عن هويته قوله إن ” هناك سبب للقلق على صحة ترامب والموقف يبدو خطيرا “، لكنه ” اعاد التأكيد على ان ” ترامب يتعامل مع الموقف بشكل جاد جدا “.من جانبه قال كبير اطباء البيت الابيض إن ” الرئيس يبلي حسنا وليس بحاجة الى دعم الاوكسجين في الوقت الحالي وتناول اول جرعة من الدواء من شركة جيلد الذي مازال في طور التجريب في المستشفيات”.واوضح التقرير ان ” البيت الابيض حاول اظهار جو من العمل كالمعتاد على الرغم من تشخيص ترامب ، لكن مساعديه أعربوا بشكل خاص عن قلقهم بشأن الانتخابات الرئاسية وأظهروا علامات على القلق المتزايد بشأن فايروس كورونا”.وتابع أن ” ترامب البالغ من العمر 74 عاما سافر بطائرة هليكوبتر إلى مركز والتر ريد الطبي لتلقي العلاج مساء الجمعة لكن الموظفين قالوا إنه “سيواصل العمل من جناح خاص هناك وأنه ظل منخرطا في الإدارة طوال اليوم، ولم ينقل السلطة الى نائبه مايك بنس”.وكان قد تم تشخيص اصابة ترامب بفايروس كورونا مساء امس الجمعة وكان يعاني من “أعراض خفيفة” ، بما في ذلك أعراض تشبه أعراض البرد والتعب والحمى الخفيفة ، وفقًا للمسؤولين.انتهى/ 25 ض

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