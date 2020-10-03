الموقف الوبائي اليومي “مبشّر”: حالات الشفاء تفوق الإصابات وانخفاض في الوفيات

2020/10/03 | 13:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليومي لجائحة فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت 3 تشرين الأول 2020:

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