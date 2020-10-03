قوباد طالباني: سنستمر على نهج مام جلال

2020/10/03 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الذكرى الثالثة لرحيل والده فقيد الامة الرئيس مام جلال، في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يأتي ماكتبه قوباد طالباني:

ابي العزيز تحية...

منذ عدة أيام وأنا افكر عندما آتي الى حضرتك ماذا اقول لك وما الذي ساذكره لك!، لم تبق كوردستان كعهدك، فالاوضاع سيئة ومعيشة المواطنين ليست جيدة.

هذا الصباح كنت انظر الى بعض صورك وكنت في جميعها متفائلاً ومبتسماً، وفكرت فيم يكمن سحر هذا وانت في اللحظات الصعبة والمظلمة تنظر الى المستقبل بأمل؟، فكرت لماذا وقبل ان يبعدك المرض عن السياسة نهائيا، ليس انت فقط بل جميع الكورد كانوا ينظرون الى المستقبل بأمل وتفاؤل؟.

اعتقد ان السبب كان، في انك كنت متاكداً من نهجك، والشعب كان واثقا فيك، كان نهجك السعي والتفاني من اجل الحرية والمصلحة العامة لجماهير شعب كوردستان، ولهذا اينما وجدت مشكلة أو أزمة كنت تملك الحل الذي كان يصب دوماً في المصلحة العامة وليس المصلحة الشخصية لاي شخص أو طرف.

طريقك هو احترام الأفكار والآراء المختلفة، ان من لايقبلون النقد ويلجأون الى العنف والتهديد والاهانة من المؤكد هم بعيدون عن افكارك وآرائك التحررية.

ارثك هو المنافسة السياسية الصحيحة، هو احترام الند والمنافس، هو السعي للوحدة وحدة صف الشعب الكوردي، هو جمع الاطراف المختلفة حول النقاط النقاط المشتركة، هو احترام الرموز الوطنية، لكن مع الاسف ومنذ ان تركتنا ونحن نفترق ونتجزأ أكثر فاكثر ولم نعد موحدين كما في السابق.

والآن وتمر 3 سنوات على رحيلك، اعاهدك حتى الموت ان استمر على نهجك، رغم العراقيل التي توضع في طريقي من قبل اناس كالمافيات والفاسدين، لكنني اطمئنك بانني ساسعى بكل جهدي ان خدم جماهير كوردستان.

أبي العزيز

اعاهدك بان احارب مثلك من اجل الحريات العامة وحرية الرأي، وان ادافع مثلك عن الصحفيين والنقاد والكتاب وان اكون مدافعا عن حقوق النساء.

اطمئن بانني ومع مخلصيك الحقيقيين ومن الآن فصاعداً سنناضل بفاعلية اكثر مستلهمين من نصائحك للاصلاح ومكافحة الفساد والحفاظ على وحدة الصف في الاتحاد الوطني والصف الكوردي، اعلم باننا سنواجه في هذا الطريق عوائق وعراقيل كثيرة، ولكننا وبكل فخر سنتقبل كل الصعاب وسنفعل ما يصب في المصلحة العامة.

ابنك

قوباد

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوباد طالباني: سنستمر على نهج مام جلال ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوباد طالباني: سنستمر على نهج مام جلال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).