فراس الرماحي: مام جلال كان الخيمة التي استظل بها الجميع

2020/10/03 | 13:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد فراس الرماحي مسؤول العلاقات في حركة ارادة ان فقيد الامة الرئيس مام جلال كان الخيمة التي استظل بها الجميع.

وقال الرماحي في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لرحيل فقيد الامة الرئيس مام جلال اليوم السبت 3/10/2020، "تمر علينا الذكرى الثالثة لرحيل الزعيم مام جلال حيث كان حكيم وكريم وسعة صدرهُ ..



نستذكر المواقف والرؤيا الوطنية تجاه قضايا البلد..



وكان الخيمة التي استظل بها الجميع دون تمييز".

واضاف "لروحه الطاهرة الرحمة، وندعو الله تعالى أن يجزيه في جنة الخلود على نضاله وكفاحه".

PUKmedia / متابعة ‌

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