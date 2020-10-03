2020/10/03 | 13:28 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |الكاظمي مخاطبا الشعب: مشاركتكم الواسعة في الانتخابات المبكرة ستقطع الطريق على المسيئين

-الكاظمي يدعو المواطنين الى تحديث بياناتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات المبكرة-الكاظمي يشدد على أهمية تمكين الناخبين كافة من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة-الكاظمي: مشاركة العراقيين الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري-الكاظمي يدعو الجهات الرسمية والشعبية الى دعم المفوضية على الصعد كافة لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة

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