تقرير: أميركا تسببت بارتفاع سوء التغذية في العراق 

2020/10/03 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

صنف موقع” عربي بوست” العراق بين اكثر البلدان قصرا للقامة، مبينا انه ومنذ الاحتلال الاميركي ارتفعت نسب سوء التغذية بنحوة 7% وهي نسبة شبيه عند الدول الافريقية.وقال الموقع ان ” العراق عانى لتحسين متوسط الطول لسكانه (160 سنتيمتراً) لكلا الجنسين، فقد أظهرت دراسة نرويجية أنه منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة في عام 2003، زادت نسبة سوء التغذية بمعدل 7%، وأصبحت تُقارن بالعديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى”.واضاف ان ” الدولة التي كانت مزدهرة في وقت من الأوقات، لتصبح دولة من دول العالم الثالث، التي لديها 400 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وبالتالي أكثر عرضة للأمراض|”؟واشار الى ان “5.6 مليون عراقي تقريباً يعتمد على المؤن الغذائية، ومعظم هذه المؤن الغذائية تُستبدل بالأدوية التي يحتاجونها بنفس القدر أيضاً”.وفي ظل الحرب الأهلية القائمة والصراعات الداخلية، أهملت العادات الثقافية تماماً، وكذلك البيئة المعتادة التي كانت تتبنى التعاطف وتحترم الروابط الأسرية.ويقل وزن الأطفال الآن 5 كيلوغرامات مقارنة بمعدل الوزن الطبيعي، ويظل الكثير منهم طريحي الفراش بسبب جميع أنواع الأمراض المعوية نتيجة الظروف الحياتية غير الصحية.انتهى 25

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