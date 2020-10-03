الموقف الوبائي: تراجع طفيف على مستوى الإصابات في العراق.. ومؤشر الشفاء يرتفع

2020/10/03 | 13:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 49 حالة وفاة، و3672 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" (3 تشرين الاول 2020)، نسخة منه، ان "عدد الفحوصات المختبرية لهذا اليوم بلغت 18424، ليصل مجموع الفحوصات الى 2330386".

واشار البيان الى ان عداد فيروس كورونا لهذا اليوم سجل 3861 حالة شفاء، و 3672 حالة اصابة، بالاضافة الى 49 حالة وفاة.

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