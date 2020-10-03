الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات بتسريع اكمال التسجيل البايومتري للناخبين / موسع

2020/10/03 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع اكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في اقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة، فيما دعا كافة المواطنين العراقيين المؤهلين للتصويت الى الاسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم.وشدد الكاظمي في بيان لمكتبه ، على اهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر اجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل، معتبرا :" ان مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يسهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية."و اشاد بالقدرات التقنية والمهنية لخبراء وموظفي المفوضية وبما يبذلونه من جهود وحرص في تسجيل وتنظيم بيانات عدد متزايد من الناخبين ومنحهم بطاقاتهم الانتخابية في الوقت المطلوب، داعيا كافة المواطنين المؤهلين للتصويت الى الاسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية عبر الذهاب شخصيا الى مراكز التسجيل القريبة، تمهيدا لتسلم بطاقاتهم الألكترونية البايومترية التي ستسمح لهم بالادلاء بأصواتهم في الانتخابات.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والميسّرة لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بمن فيهم النازحون، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة.



ودعا كافة الجهات الرسمية والشعبية الى دعم المفوضية على كافة الاصعدة لاكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.



وكان رئيس مجلس الوزراء قد تسلم أمس تقريرا عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع رئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصص لبحث سبل انجاز التسجيل البايومتري الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، والذين يتجاوز عددهم الكلي ستة وعشرين مليون ناخب، بمن فيهم المواليد الجديدة المستحقة، وتشمل مواليد اعوام 2003 و2002 و2001 فضلا عن النازحين./انتهى8

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