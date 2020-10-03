2020/10/03 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكد رئيس مركز التفكير المركز السياسي احسان الشمري،صعوبة تطبيق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منهاجه الحكومي كاملا في ظل تزايد خصومه السياسيين .وقال الشمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان العراق ، حين تسنم مصطفى الكاظمي منصب رئيس الوزراء ، كان منهارا بشكل كامل بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في ادارة الدولة العراقية ،والذي شهدت فترته عدم القدرة على ادارة البلد اقتصاديا ، وهدر المال العام وصعود الفساد الى مستويات عالية في البلد ، بالاضافة الى الازمة السياسية التي تمثلت بانطلاق التظاهرات .



وجميع هذه الامور جعلت العراق بفترة عادل عبد المهدي بلدا منهارا، وبالتالي كان على الكاظمي ان يوقف هذا الانهيار وتداعياته".واضاف :" ان الكاظمي يواجه اليوم تحديات كبيرة جدا ، تتعلق بجميع القطاعات والمستويات سياسيا وامنيا واقتصاديا "، مشيرا الى :" ان الازمة السياسية الحالية تتمثل بتزايد خصوم الكاظمي وقد تعمل على تقويض خطواته في معالجة بعض الامور " ، لافتا الى :" ان عدم وجود تغيير جذري من قبل الكاظمي قد يستخدم من قبل خصومه السياسيين ، والدخول في مرحلة المساءلة او الاستضافة او حتى الاستجواب في البرلمان ، وهذا الامر سيتصاعد خلال الفترة المقبلة كجزء من محاولة تقويض ادائه ".واكد :" ان بعض القوى السياسية ترغب باظهار نفسها بانها راقبت الحكومة ، وحددت بعض الاخفاقات لدى السلطة التنفيذية ، كجزء من الدعاية الانتخابية لها ".وبين الشمري :" ان على الكاظمي تطبيق المنهاج الحكومي بعيدا عن مبدأ الاسترضاء الذي سارت عليه جميع الحكومات السابقة ، لان حكومته انتقالية شكلت لاجراء الانتخابات المبكرة ، وعليه ان يعمل على انقاذ البلد ، وعليه ان يمضي بعمله بعيدا عن القوى السياسية والاستجابة للضغوط والابتزاز السياسي ، وان يطبق ما يعتقده صحيحا للمرحلة الانتقالية وايقاف انهيار البلد"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل سياسي يؤكد صعوبة تطبيق الكاظمي منهاجه الحكومي كاملا في ظل تزايد خصومه السياسيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل سياسي يؤكد صعوبة تطبيق الكاظمي منهاجه الحكومي كاملا في ظل تزايد خصومه السياسيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).