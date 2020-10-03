الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات بتسريع اكمال التسجيل البايومتري للناخبين

2020/10/03 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع اكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في اقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة، فيما دعا المواطنين المؤهلين للتصويت الى الاسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم./ انتهى8

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