بالتفاصيل.. قيمة واردات العراق من النفط ومبيعات البنك المركزي في 2020

2020/10/03 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت مؤسسة عراق المستقبل في إحصائية لها عن قيمة واردات العراق النفطية منذ بدء عام 2020 ولغاية شهر أيلول.

وقال المؤسسة إن “قيمة واردات العراق النفطية ولغاية شهر ايلول 2020 بلغت اكثر من 30.6 مليار دولار، بينما بلغ قيمة مبيعات البنك المركزي لغرض الحوالات الخارجية بحدود 29.9 مليار دولار .

وكانت اعلى الاشهر بيعا للدولار لغرض الحوالات الخارجية كالاتي:– كانون الثاني بقيمة مبيعات بلغت اكثر من 4.4 مليار دولار وبنسبة 72% من قيمة عائدات مبيعات النفط والبالغة انذاك 6.15 مليار دولار– شهر ايلول بقيمة مبيعات بلغت اكثر من 4.29 مليار دولار وبنسبة 136% من قيمة عائدات النفط والبالغة 3.16 مليار دولار

اما الاشهر الاقل مبيعا للحوالات فكان– شهر ابريل بقيمة حوالات بلغت 1.54 مليار دولار وبنسبة 102% من قيمة عائدات النفط والبالغة 1.51 مليار دولار– شهر ايار بقيمة حوالات بلغت 2.61 مليار دولار وبنسبة 122.4% من قيمة عائدات النفط والبالغة 2.14 مليار دولار

ويعتبر بيع الدولار لغرض الحوالات الاساس في توفير شراء الدينار العراقي من السوق المحلية لغرض بيعه للحكومة العراقية وان تجاوز نسبة مبيعات الحوالات الى قيمة الواردات النفطية يؤدي الى استهلاك الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.

ومازال المعدل العام لهذه السنة متوازن ولكن اي انخفاض بقيمة الواردات وارتفاع في قيمة المبيعات سيؤدي الى الاستهلاك من الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي لتعويض النقص في الطلب على الدولار من اجل الحوالات وان اي توقف او تقليل في بيع الدولار لغرض الحوالات سيؤدي الى ازدياد الطلب على الدولار في السوق المحلية وبالتالي الى ارتفاع سعر الصرف مما يؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم.

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