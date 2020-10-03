الصحة تسجل 3672 إصابة كورونا وشفاء 3861 حالة

2020/10/03 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار ثقافي مع السفير الفلسطيني

بعيداً عن السياسة وصخبها، أجرت وكالة الأنباء العراقية (واع) حواراً ثقافياً مع السفير الفلسطيني في العراق الدكتور أحمد عقل والذي تحدث عن الفلكور والتقاليد وجمال الحياة الشامية.

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