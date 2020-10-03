اللجنة العليا لادارة زيارة الاربعين تتابع الية تطبيق مفردات خطة الزيارة 

2020/10/03 | 13:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، السبت، أن وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ومحافظ كربلاء وممثلين عن الوزارات الساندة اجتمعوا في كربلاء لمتابعة مفردات تنفيذ الخطة الامنية الخاصة بالزيارة الاربعينية.وقال معن في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماعا ضم وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس أركان الجيش عبد الامير يارالله، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، وقادة عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي والشرطة اللواء احمد زويني وعمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني وممثلين عن الوزارات التي تعمل ضمن خطة زيارة الاربعين، اطلعوا فيها على آلية تطبيق مفردات الخطة الامنية والخدمية والصحية لاسيما مع بدء توافد الزائرين بشكل مكثف”.وأضاف معن أن “القيادات الامنية، والجهات المعنية ناقشت ايضا خطة ما بعد الزيارة سواء على الصعيد الصحي أو الخدمي او الأمني”.وأشار إلى أن “الجانب الصحي الخاص بفيروس كورونا وموضوعة نقل الزائرين لاسيما تفويجهم العكسي كان المحور الأساس في الاجتماع”.



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