الكاظمي يصدر توجيهًا بشأن الانتخابات بعد تسلم تقرير حكومي

2020/10/03 | 13:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعدادًا للانتخابات المبكرة، فيما دعا العراقيين المؤهلين للتصويت الى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء في تصريح نقله مكتبه الإعلامي، 3 تشرين الأول/أكتوبر، على "أهمية تمكين كافة الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل"، معتبرا أن "مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يساهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأشاد الكاظمي، "بالقدرات التقنية والمهنية لخبراء وموظفي المفوضية وبما يبذلونه من جهود وحرص في تسجيل وتنظيم بيانات عدد متزايد من الناخبين ومنحهم بطاقاتهم الانتخابية في الوقت المطلوب"، داعيًا كافة المواطنين المؤهلين للتصويت إلى "الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية عبر الذهاب شخصيًا إلى مراكز التسجيل القريبة، تمهيدًا لاستلام بطاقاتهم الإلكترونية البايومترية التي ستسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".

كما وجّه رئيس الحكومة، "بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والميسّرة لضمان حصول كافة الناخبين المؤهلين، بما فيهم النازحون، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة"، ودعا كافة الجهات الرسمية والشعبية إلى "دعم المفوضية على كافة الأصعدة لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة".

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إلى أن "الكاظمي كان قد استلم، أمس الجمعة، تقريرًا عن اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصص لبحث سبل إنجاز التسجيل البايومتري الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، والذين يتجاوز عددهم الكلي الستة والعشرين مليون ناخب، بما فيهم المواليد الجديدة المستحقة، وتشمل مواليد أعوام 2003 و2002 و2001 فضلاً عن النازحين".

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