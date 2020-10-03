وفاة الفنان نزار السامرائي إثر أزمة قلبية

2020/10/03 | 13:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ توفي الفنان العراقي الكبير نزار السامرائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 3 أكتوبر، عن عمر يناهز 75 عامًا، في أحد المستشفيات ببغداد، إثر إصابته بأزمة قلبية.ونعت وزارة الثقافة العراقية، الفنان الكبير، وذلك في بيان لها ، جاء في “كان الفنان المبدع نزار السامرائي من الفنانين الدؤوبين على تقديم العطاء […]

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