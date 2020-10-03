طاولة السليمانية تتصدر الممتاز

2020/10/03 | 13:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفوقت طاولة السليمانية يوم السبت، في منافسات الدور الممتاز والتي استمرت لمدة 4 ايام في مدينة السليمانية.

وحصل نادي السليمانية على المركز الاول ثم بيشمركة السليمانية وبراتي في فئة الرجال بكرة الطاولة، وبهذه النتيجة سيمثلون العراق في بطولة العرب، الشهر المقبل في العاصمة اللبنانية بيروت.

امام فئة النساء، فان المنافسات حسمت لصالح بيشمركة السليمانية والمركز الثاني كان من نصيب غاز الجنوب.

PUKmedia هريز جمال‌

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