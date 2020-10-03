باحثون مصريون: مام جلال عرف المصريين بالقضية الكوردية

2020/10/03 | 13:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عدد من المثقفين والباحثين المصريين ان فقيد الامة الرئيس مام جلال لعب دورا كبيرا في توطيد العلاقات الكوردية المصرية، مشيدين بما كان يتميز به فقيد الامة عن أقرانه من قادة التحرر في العالم.

محمد محسن أبو النور رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية وفي حديث لـ PUKmedia، يشير الى أن الرئيس جلال طالباني كانت له علاقات وثيقة جدا بمصر وكان من الشخصيات التي نجحت في استخلاص مواقف مصرية مؤيدة للشعب الكوردي، منها على سبيل المثال انه التقى الرئيس المصري جمال عبدالناصر في الستينات واقنعه بافتتاح مكتب تمثيل سياسي لكوردستان في العاصمة المصرية القاهرة، وأقنعه ايضا بافتتاح اذاعة باللغة الكوردية موجهة للامة الكوردية من القاهرة.

وأضاف ابو النور انه كما هو معروف فإن الرئيس عبدالناصر قد دشن اذاعات باللغات الاجنبية موجهة للامم وكانت تبث من حي الزمالك العريق والشهير في القاهرة، وكانت هناك محطات بجميع اللغات، وطالباني اقنع عبدالناصر بافتتاح اذاعة باللغة الكوردية.

واشار الى ان الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر كان معجبا جدا في الستينات بالشاب جلال طالباني الذي كان يتفاوض بجدية وبروح سلسة وبخفة ظل معهودة اشتهر بها في الاوساط هنا في مصر.



وفي عام 1975 وخلال زيارته الى مصر والتقائه بالسادات والمسؤولين المصريين اقنع مصر بالتوسط بين بغداد والكورد لوقف القتال الذي كان دائرا بين الجانبين، وان يحصل الكورد على حقوقهم السياسية والاجتماعية ووقف تدهور علاقتهم بحكومة الرئيس العراقي آنذاك احمد حسن البكر.

وتابع ابو النور انه بعد ان وقع صدام حسين اتفاقية الجزائر مع الشاه في 1975، تدهور الوضع كثيرا، ورغم ذلك نجح مام جلال في اقامة علاقات جيدة جدا المسؤولين في القاهرة وان يبني لنفسه قاعدة شعبية في مصر لا تزال موجودة حتى هذه اللحظة، فالأوساط السياسية والاعلامية تعرف وتقدر الدور التاريخي الكبير الذي قدمه الرئيس طالباني في خدمة القضية الكوردية.



والدور الكبير الذي لعبه بعد 2003 ونجح بذكاء شديد بأن يجمع الفرقاء العراقيين على الدستور ونجح في ان يكون للامة الكوردية حقوق سياسية واجتماعية في العراق.

ويرى محمد محسن أبو النور ان الوضع في اقليم كوردستان لم يتدهور الا بعد مرض ومن ثم وفاة الرئيس مام جلال، الذي رأيت بنفسي حبا جارفا من الشعب الكوردي له عندما كنت في اقليم كوردستان قبل 3 أعوام.

ويشدد ابو النور على ان الرئيس طالباني كان له دور بارزا جدا في توطيد العلاقات الكوردية المصرية، وله دور بارز في تعريف المصريين بالقضية الكوردية، فقبل جلال طالباني كانت القضية الكوردية غير معروفة في مصر وكانت هامشية، ثم اصبحت قضية لها ابعاد اقليمية تتعلق بالتحرر والحق في المطالبة بتقرير المصير، كل هذا لم يكن ليحدث لولا ان مام جلال كانت لديه موهبة كبيرة جدا في تقريب وجهات النظر واستخلاص المواقف السياسية من جميع الاطراف وعلى رأسها مصر والتي تعتبر اكبر دولة في الشرق الأوسط.

من جانبه يرى الدكتور محمود زايد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتخصص في الشؤون الكوردية، ان فقيد الامة الرئيس مام جلال تميز عن باقي قادة التحرر في العالم بخروجه من المحلية الى العالم الخارجي.

وقال الدكتور محمد زايد في حديث لـ PUKmedia، ان الرئيس جلال طالباني تميز من بين أقرانه من قادة التحرر في العالم بقدرته على الانعتاق من المحلية (قبلية أو حزبية) الضيقة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، لإيمانه أن طموحات شعبه التحررية لا يمكن تحقيقها بالعوامل الداخلية فقط.

واضاف "كان الظهير العربي عند مام جلال أولى الوجهات المستهدفة وفي مقدمتهم مصر للكثير من العوامل التاريخية والطبيعية التي تجمع الشعبين الكردي والمصري على حد سواء"، مشيرا الى ان الأمور تزداد قناعة لدى مام جلال تجاه أهمية الدور المصري لمستقبل القضية الكوردية من خلال المدة التي عاشها في مصر بصحبة السيده حرمه (هيرو خان)، واحتكاكه المباشر بالمجتمع المصري ومسؤوليه وعلى رأسهم الرئيس جمال عبدالناصر في أثناء اجتماعات بحث مشاريع الوحدة العربية، حينما كان على رأس وفد كوردي من قِبل ملا مصطفى بارزاني لعرض حقوق الشعب الكردي الوطنية في تلك الاجتماعات.

وتابع "لقد أثمرت تلك القناعات الجلالية مع التجاوب المصري تجاه حقوق الشعب الكوردي القومية بأن أصبح للثورة الكوردية ممثلا رسميا لها في مصر.



وبعد تأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة مام جلال بسنوات أصبح له مكتب أو ممثلية في القاهرة ولا تزال موجودة حتى الآن تؤدي دورها في توطيد العلاقات المصرية الكوردية، وتناوب على رئاستها مسؤولون جديرون بالتقدير، بدءاً من عدنان مفتي ومرورا بحازم اليوسفي وحاليا ملا ياسين رؤوف.

ويرى الدكتور محمود زايد ان ما اسماه بالتحرك الجلالي تجاه مصر كان له الكثير من الآثار الإيجابية للكورد وللعراقيين عموما في مقارعة الفاشية البعثية والصدامية، التي عدت أعتى ديكتاتورية في الشرق الأوسط.



واتضح ذلك في حرب الخليج الثانية وانتفاضة ١٩٩١م وما تبعها من تطورات حتى السقوط في ٢٠٠٣م.

ويضيف "لذلك ليس غريبا أن يعدّ البعض مام جلال بمثابة رمانة ميزان، لاسيما خلال فترة رئاسته للعراق الاتحادي".

السيد عبدالفتاح علي رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، يؤكد ان الرئيس مام جلال كان عاشقا لمصر ومدركا لدورها القائد في المنطقة.

وقال السيد عبدالفتاح في حديث لـ PUKmedia، "عند الكتابة عن هذا الرجل العظيم كم أنا سعيد بكوني مصري، فقد احتلت مصر مكانة مرموقة في قلب ووجدان وعقل مام جلال، أحبها وشعبها من قلبه وبكل إخلاص، وعاش فيها وشرب من نيلها وتنفس هواءها وسار في شوارعها وأزقتها وحواريها، وخالط وعاشر فقراءها قبل سياسييها ومثقفيها، وكون صداقات من جميع الطبقات في المجتمع المصري".

واضاف "يعشق مصر بطريقة خاصة ويضعها في مكانها اللائق بها تاريخيًا واستراتيجيًا ودينيًا وثقافيًا وفنيًا وحضاريًا وشعبيًا، تميزت نظرته لمصر بإدراك وإيمان عميق بحجمها ودورها القائد في المنطقة، وبصمتها وفضلها الحضاري على البشرية".

وتابع السيد عبدالفتاح انه "لا يفوت مام جلال فرصة دون أن يتحدث عن مصر واعتزازه بها وحبه لها، وتقديره لدورها وحجمها.



ودائمًا يوصي بمصر خيرًا، وانعكس ذلك في حرصه الشديد على أن يظل مكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني باقيًا في مصر، لتوثيق العلاقات مع مصر شعبًا وحكومةً، اعترافًا بفضلها عليه وعلى القضية الكوردية، وإيمانًا بعمق العلاقات التاريخية بين كوردستان والكورد ومصر والمصريين منذ قرون بعيدة، ولإيمانه بحيادية الدور المصري ونزاهته تجاه القضية الكوردية، وإدراكًا للقواسم المشتركة بين الشعبين المصري والكوردي، حضاريًا وثقافيًا ودينيًا، وحتى من حيث التشابه الكبير الذي قد يصل إلى حد التطابق بين تركيبة شخصية المصري والكوردي، والصفات المشتركة بينهما من حيث الرصيد الحضاري، والكرم وصفاء النفس والطيبة، والروح المرحة، وغيرها من الصفات المشتركة بين الشعبين.



ودائمًا يعرب عن امتنان وتقدير الشعب الكوردي لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا لما قدمته لشعبه خلال سنوات الكفاح الطويلة، مؤكدًا أن الكورد يحفظون الجميل لمصر.

ويتابع السيد عبدالفتاح "يمكن القول إن عبد الناصر رأى في طالباني، الشخصية الكوردية الأكثر فهمًا للقضايا العربية، والأكثر حرصًا على تعزيز العلاقات العربية ـ الكوردية، وهو ما ساهم في بلورة موقف الرئيس عبد الناصر من القضية الكوردية، باتجاه تأييد مطالب الكورد في الحكم الذاتي ضمن اطار الوحدة العراقية، وهو ما تجسد في تأييده ـ عبد الناصر ـ لاتفاقية 11 مارس 1970 بين الكورد والحكومة العراقية آنذاك، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها على أساس الاعتراف بمبدأ وجود القومية الكوردية إلى جانب القومية العربية في العراق، وحقها في أن تتمتع بالحكم الذاتي والاستقلال الإداري في كوردستان العراق.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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