حسين وبومبيو يناقشان القرار المبدئي للإدارة الأميركية بسحب السفارة من بغداد

2020/10/03 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقش وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأميركي مايك بومبيو، القرار المبدئيّ للإدارة الأميركيّة بسحب السفارة من بغداد، ووضع البعثات الدبلوماسيّة بصورة عامة.

وخلال اتصال هاتفي، أكد حسين لبومبيو، أن الحكومة اتخذت إجراءات أمنية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل، معبرا عن قلقه إزاء قرار سحب السفارة الأميركية، بالرغم من كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأميركيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.الى ذلك أكد بومبيو أنّ العلاقات الأميركيّة العراقيّة مُهمّة للجانبين، مشيرا الى أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.

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