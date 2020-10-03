2020/10/03 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجل 3672 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في عموم العراق

وزارة الصحة: تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بكوروناوزارة الصحة تعلن تماثل3861 مصاباً بكورونا للشفاء

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