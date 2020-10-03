الجمارك الايرانية : العراق في صدارة مستوردي المنتجات الزراعية

2020/10/03 | 14:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- أعلن مسؤول كبير في الجمارك الإيرانية ، أن قيمة المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من العام الإيراني الجاري بلغت نحو 2 مليار و 570 مليون دولار، لتسجل ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019.وقال مساعد الشؤون الفنية في الجمارك الإيرانية مهرداد جمال أرونقي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم […]

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