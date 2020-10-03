تماثيل الموصل تنهض من وسط دمار مدينة ثكلتها فظائع التطرف والحرب

2020/10/03 | 14:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل (العراق)-(أ ف ب) – عند غروب الشمس يتوافد العديد من سكان الموصل لإلقاء نظرة على تمثال مهيب مطلي باللون الذهبي لامرأة تتأمل المدينة المنكوبة التي تحررت قبل ثلاث سنوات من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.والنصب واحد من ستة أعمال نحتها فنانون من المدينة الواقعة في شمال العراق ودمرها التنظيم الإسلامي المتطرف حين سيطر […]

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