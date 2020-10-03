نادي إنتر ميلان الإيطالي يهنئ العراق بمناسبة اليوم الوطني

2020/10/03 | 14:04 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ نادي انتر ميلان الإيطالي، العشب العراقي، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

وذكر النادي عبر حاسبه الرسمي الناطق باللغة العربية على "تويتر"، "سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحى، سلام على باسقات النخيل وشم الجبال، تشيع السنا".

وأضاف "يتقدم نادي إنتر بأطيب التهاني والتمنيات للشعب العراقي الحبيب لاحتفالهم بيومهم الوطني".





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