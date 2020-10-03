فائق الشيخ علي يعلق على إصابة الرئيس الأميركي ترامب بـ’الداء الوبيل’

2020/10/03 | 14:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة بعد إصابته بفيروس كورونا والإعلان عن قرار نقله للمستشفى احترازيا.

وقال ترامب في مقطع فيديو، تابعها "ناس" السبت (3 تشرين الاول 2020)، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى مركز طبي عسكري: "أريد أن أشكر الجميع على مساندتهم لي..



أنا ذاهب إلى مركز "والتر ريد"..



أعتقد أنني بحالة جيدة جدا لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف: "السيدة الأولى تبلي البلاء الحسن وهي بحالة جيدة جدا..



شكرا للجميع ولن أنسى مساندتكم لي..



شكرا جزيلا".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناء على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، السبت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يحتاج إلى أي أوكسجين إضافي، وإن حالته الصحية لا تتطلب ذلك.

وذكر كونلي في بيان أن الرئيس الذي يعالج في مركز والتر ريد العسكري بدأ في تناول الدواء المضاد للفيروسات "ريمديسيفير".

وشهر أغسطس سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام دواء "ريمديسيفير" لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد، والذين تتطلب حالاتهم دخول المستشفى.

ووسعت إدارة الغذاء والدواء ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ، بعد أن كان السماح باستخدامه يقتصر على الإصابات الشديدة بعدوى كورونا.

وكانت شركة "غيلياد" المصنعة لهذا الدواء، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، قد تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء، في العاشر من أغسطس، للحصول على موافقة رسمية لاستخدام ريمديسيفير، وبيعه تحت الاسم التجاري "فيكلوري"، وفقا لما نقلت "أسوشييتد برس".

وقالت الشركة إن الاستخدام الموسع في حالات الطوارئ استند إلى نتائج دراسة فيدرالية حديثة لمرضى تم إدخالهم المستشفيات بمستويات مختلفة من الخطورة.

من جانبه، قال ترامب، في ثاني تصريح له منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد إنه "يظن أنه على ما يرام".

وفي تغريدة له على تويتر كتب ترامب الموجود حاليا في مستشفى والتر ريد في ميريلاند قرب العاصمة واشنطن "أنا على ما يرام، أعتقد! شكرا لكم جميعا.



أحبكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يعلق على إصابة الرئيس الأميركي ترامب بـ’الداء الوبيل’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يعلق على إصابة الرئيس الأميركي ترامب بـ’الداء الوبيل’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).