إنتر الإيطالي يهنئ العراقيين بذكرى الاستقلال

2020/10/03 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

هنأ نادي أنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت (03 تشرين الأول 2020)، العراقيين بذكرى الاستقلال، والعيد الوطني للعراق.

وذكر النادي في تغريدة عبر منصته "تويتر": "سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحى، سلام على باسقات النخيل وشم الجبال، تشيع السنا".

وأضاف النادي بحسب تغريدته: "يتقدم نادي أنتر بأطيب التهاني والتمنيات للشعب العراقي الحبيب لاحتفالهم بيومهم الوطني".

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