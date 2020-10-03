2020/10/03 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم-متابعة
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إنتر الإيطالي يهنئ العراقيين بذكرى الاستقلال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هنأ نادي أنتر ميلان الإيطالي، اليوم السبت (03 تشرين الأول 2020)، العراقيين بذكرى الاستقلال، والعيد الوطني للعراق.
وذكر النادي في تغريدة عبر منصته "تويتر": "سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والمنحى، سلام على باسقات النخيل وشم الجبال، تشيع السنا".
وأضاف النادي بحسب تغريدته: "يتقدم نادي أنتر بأطيب التهاني والتمنيات للشعب العراقي الحبيب لاحتفالهم بيومهم الوطني".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إنتر الإيطالي يهنئ العراقيين بذكرى الاستقلال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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