تسجيل /58/ اصابة جديدة بكورونا في الديوانية

2020/10/03 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية عن تسجيل /58/ اصابة جديدة بكورونا اليوم .وقالت مدير عام صحة المحافظة الدكتورة لمياء الحسناوي " ان مختبرات الصحة العامة سجلت /58/ اصابة بكورونا مقابل /82/ حالة شفاء "./ انتهى

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