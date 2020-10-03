نفط العراق : تصدير اكثر من 3 مليون برميل الى امريكا

2020/10/03 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكي، يوم السبت، ان صادرات العراق لامريكا من النفط الخام بلغت 3 ملايين و17 الف برميل خلال شهر ايلول الماضي.وقالت الادارة في جدول لها ، ان “العراق صدر من النفط الخام لامريكا خلال الاسبوع الاول من شهر ايلول مليونا و617 الف برميل وبمعدل 231 الف برميل يوميا، فيما […]

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