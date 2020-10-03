جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال 26 'إرهابيا' في نينوى

2020/10/03 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد جهاز الأمن الوطني، السبت، إلقاء القبض على 26 إرهابيا في محافظة نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم 3 تشرين الأول 2020، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم ، من إلقاء القبض على ستة وعشرين إرهابيا وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وتابع البيان أن"أغلب الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في ما يسمى بديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)".

وأضاف انه "جرى تدوين أقوالهم أصوليا واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، فضلا عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأشار إلى أنه " تمت إحالة الإرهابيين إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

ر.إ

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