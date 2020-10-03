الكاظمي يصدر توجيها لمفوضية الانتخابات بشأن التسجيل البايومتري

2020/10/03 | 14:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

375 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، المواطنين إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان اليوم، 3 تشرين الأول 2020، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه مفوضية الانتخابات بمضاعفة جهودها لتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين العراقيين في أقرب وقت، استعدادا للانتخابات المبكرة"، فيما دعا "جميع المواطنين العراقيين المؤهلين للتصويت إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم".

وشدد الكاظمي، على "أهمية تمكين جميع الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل"، معتبرا أن "مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما يسهم في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

وأشاد "بالقدرات التقنية والمهنية لخبراء وموظفي المفوضية، وبما يبذلونه من جهود وحرص في تسجيل وتنظيم بيانات عدد متزايد من الناخبين ومنحهم بطاقاتهم الانتخابية في الوقت المطلوب"، مجددا دعوته لجميع المواطنين المؤهلين للتصويت إلى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية عبر الذهاب شخصيا إلى مراكز التسجيل القريبة، تمهيدا لاستلام بطاقاتهم الإلكترونية البايومترية التي ستسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة قيام المفوضية والجهات الرسمية المعنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والميسرة لضمان حصول الناخبين المؤهلين كافة، بما فيهم النازحون، على البطاقة البايومترية خلال فترة وجيزة".

ودعا الكاظمي، جميع الجهات الرسمية والشعبية إلى دعم المفوضية على الأصعدة كافة ،لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد التقى أمس، وفدا رفيعا ضم رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث بحث معهم سبل إنجاز التسجيل البايومتري الكامل للناخبين العراقيين المؤهلين للانتخابات المقبلة، الذين يتجاوز عددهم الكلي الـ 26 مليون ناخب، بما فيهم المواليد الجديدة المستحقة، وتشمل مواليد أعوام 2003 و2002 و2001 فضلا عن النازحين.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيها لمفوضية الانتخابات بشأن التسجيل البايومتري) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيها لمفوضية الانتخابات بشأن التسجيل البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).