2020/10/03 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- طالبتْ لجنة الصحة والبيئة النيابية رئاسة البرلمان، السبت، بتأجيل العام الدراسي الجديد لمدة شهرين لتفادي الاصابات بكورونا بين الطلبة.وقالت عضو اللجنة كفاء فرحان حسين، إن “اللجنة قدمت طلبا الى رئاسة البرلمان لتأجيل العام الدراسي الجديد لمدة شهرين لتفادي الاصابات بين الطلبة بالفيروس في حال ذهابهم الى المدرسة مع الدعوة الى ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة البرلمانية تقدم طلبا لتأجيل العام الدراسي لمدة شهرين المركز الخبري الوطني.

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