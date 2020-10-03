2020/10/03 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن قانون الجرائم والمعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني.وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا، بحسب الوكالة الرسمية، إن “هذا القانون يحمي المجتمع من الابتزاز الالكترونية ،وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض”، لافتاً إلى أن “هناك بعض العصابات الالكترونية المتدربة تمارس الابتزاز ضد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية: قانون الجرائم والمعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني المركز الخبري الوطني.

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