مقتل ارهابيين وتدمير 20 كهفا ووكرا بديالى شرق العراق

2020/10/03 | 14:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، عن مقتل ارهابيين اثنين وتدمير 20 كهفا ووكرا بمحافظة ديالى شرق العراق....

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