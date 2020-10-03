هجوم للجيش الأذربيجاني و

2020/10/03 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أرمينيون إن الجيش الأذربيجاني شن هجوما واسع النطاق في منطقة ناغورنو قره باغ اليوم السبت، حيث تندلع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

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