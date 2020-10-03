مقتل منتسب بهجوم مسلح وسط الناصرية

2020/10/03 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل منتسب في الشرطة بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه شرطي ضمن حي الصالحية وسط الناصرية".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكمشف عن اسمه، أن "الهجوم ادى الى مقتله في الحال"، مشيرا الى أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا به، فضلا عن نقل الجثة الى الطب العدلي".

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