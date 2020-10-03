امانة بغداد تعلن اصلاح تخسف في منطقة الكمالية

2020/10/03 | 14:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد عن انجاز اعمال اصلاح التخسف الحاصل بخط دفع محطة 5B بمنطقة الكمالية .

وقالت في بيان ان “ملاكات دائرة بلدية بغداد الجديدة انجزت اعمال اصلاح التخسف الحاصل بخط دفع المحطة 5B بمنطقة الكمالية عبر استبدال الانبوب القديم باخر جديد بقطر ٦٠٠ ملم وبطول ١٨ متر وبعمق ٢-٣ امتار” .

وبينت ان “الخط يخدم المحلة (٧٦٥ وجزء من المحلة ٧٥٩) واستمرت اعمال الاصلاح حتى ساعات متاخرة من الليل لانجاز العمل تحسبا لهطول الامطار بالايام المقبلة”.

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