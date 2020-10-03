القاص شعبان وليد: لا تضيعوا أوقاتكم بقراءة الروايات الخيالية

2020/10/03 | 14:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دردشة مع الروائي والقاص العربي المتميز شعبان وليد صباح رئيس قسم البحوث والدراسات خريج جامعة غزة وصاحب الشعار (( لابد أن نقوم معا بشيء ما )) الانسان الاديب ومحب الاخرين ، والذي يعجبه دائما العمل مع الآخرين دون فرض الذاتية الشخصية ، وهو صاحب الرواية (730 يوما في المدينة).

وفي حوار مع PUKmedia يقول شعبان وليد صباح أن الرواية احداثها تدور حول إنسان لديه طموح في رفع درجته العلمية ، وسط واقع مرير جدا وصعب، اكبر مظاهر الاسى والألم في صعوبة العيش وشظف الحياة يمر خلال 730 يوما بإحداث شتى، تؤثر عليه وعلى حياته وحتى على اتزانه النفسي ، حتى وصل في النهاية إلى الأمل ، مؤكدا انها رواية واقعية بالمناسبة باحداثها.

وفي سؤال آخر سالناه هل لديك رواية أخرى، قال حاليا أنا مشغول بكتابة رواية جديدة واهتم بالروايات الواقعية التي تحمل رسالة وتعالج قضية، ولاحظت أن الروايات يتم الاهتمام بها في دولتي مصر ولبنان وأنا مبسوط جدا من اهتمام ومتابعة PUKmedia للروائيين والادباء العرب.

لاحظنا أنك رئيس قسم البحوث والدراسات، فسألناه ما هي علاقة قسم البحوث بالرواية؟، فقال أن قسم البحوث والدراسات يهتم بالقضايا التربوية والاجتماعية والنفسية وهي تضاف هوايتي ككاتب روائي حيث لدي الخبرة في هذا المجال ولدي فضلا عن ذلك الخبرة والقدرة على إجراء تحليلات ودراسات استطلاعية وأخرى تحليلية وكاتب محترف للمحتوى الإداري ولدي مهارات الاتصال والتنسيق الإداري.

وارتاينا أن نعرف وجهة نظره عن الشباب الذين يمارسون عمل كتابة الرواية، حيث أكد هنا بقوله، اهتموا بقضايا مجتمعكم (بلدكم) وانطلقوا منها إلى الناس، فالتغيير لا يكون بالتظاهر فقط، بل أن الكتاب هم الذين يرسمون ملامح المراحل التغييرية في مجتمعاتهم، فاعملوا على احصاء أهم مشكلات بلدكم، ورتبوها حسب أهميتها وفجاعتها، لتكتبوا روايات تسلط الضوء عليها ويكون الحل في النهاية.

وأضاف عندما تكتبون أي رواية احرصوا على توصيل رسائل سامية للقارئ المتلقي، حلقوا به في روائع الكلمات والأعمال، وركزوا على بناء ذواتهم، ولا تهدموها بالكلام المُخل المائع الذي يُذهب قوة الشباب، ويرمي بهم في الهاويات.

وللشباب القراء يقول اذهبوا إلى الروايات الواقعية، ولا تضيعوا أوقاتكم بقراءة الروايات الخيالية التي تسرح بعقولكم ثم لا يكون لها رصيد على الأرض، فيحدث الانفصام بين الخيال والواقع فتحدث الصدمة لكم، ولتكن أهدافكم أهدافاً مشرقة مشرفة.

أما بالنسبة لواقع الرواية اليوم، حيث تطرق بقوله ومع انتشار الإعلام الرقمي والاجتماعي أصبح التداول سهلاً واقتناء الروايات سهلا كذلك.



وأن واقع الرواية اليوم محصورة في بعض الدول العربية عن غيرها، أذكر منها (مصر - لبنان - الجزائر - الكويت - السودان - العراق)، ولكن التشجيع على كتابة الرواية أمر هامشي، اي أن الكاتب الروائي ينطلق من ذاته لشعوره بشيء يخنق أنفاسه ولا يرتاح حتى يكتبه.



والمتابعون للرواية كثر وهم من الفتيات أكثر من الشباب، حيث لديهن ميول نحو الرواية بشكل أكبر.

اما فيما يتعلق بدعم الروائيين قال الأمر يتفاوت حسب الجهات التي ينتمي إليها الروائي، فإن كان مستقلا فهو الذي يبدا رحلته من ألفها إلى يائها، وإن كان عضوا في منظمة ما فكل منظمة ولها سياساتها، فمنهم من يطبع الرواية أو الكتاب المميز، ومنهم من يساهم بشيء يسير، ومنهم من لا يدعم لأنه بحاجة إلى دعمٍ أصلاً، أما الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الثقافة في البلدان فهي ايضا متفاوتة في تبنيها للكتاب ودعمهم.

PUKmedia / حاوره: زيد محمود ‌

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