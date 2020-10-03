2020/10/03 | 14:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

قالت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، إن ثمانية أشخاص على الأقل فُقدوا في أعقاب عاصفة اجتاحت جنوب شرق البلاد وتسببت في فيضانات قوية حول مدينة نيس.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) تسجيل تساقط أمطار بارتفاع 450 ملليمترا على مدى 24 ساعة في بعض المناطق وهو ما يعادل نحو أربعة أشهر من الأمطار في هذا الوقت من العام، بحسب وكالة “رويترز”.

ومضات من صاعقة فوق مجمع La Cité du Vin في بوردو، جنوب غرب فرنسا، خلال عاصفة رعدية في 18 يوليو/ تموز 2017

وقال جيريمي كرانشان، مدير الحماية المدنية لراديو “فرانس إنفو”، إن هطول الأمطار كان أكثر غزارة مما كان عليه في الثالث من أكتوبر تشرين الأول عام 2015 عندما أودت الفيضانات بحياة 20 شخصا في مدينة كان وحولها بمنطقة الريفيرا الفرنسية.

وكانت مقاطعة الألب-ماريتيم الواقعة على الحدود مع إيطاليا في حالة تأهب قصوى أمس الجمعة مع اقتراب العاصفة.



وتسببت العاصفة، التي يطلق عليها اسم أليكس، في رياح شديدة بلغت سرعتها أكثر من 180 كيلومترا في الساعة في منطقة بريتاني بين يومي الخميس والجمعة.

وخفضت السلطات درجة التأهب إلى المستوى البرتقالي اليوم السبت بعد أن تحركت الأمطار باتجاه إيطاليا.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ثمانية مفقودين إثر فيضانات عارمة في جنوب فرنسا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ثمانية مفقودين إثر فيضانات عارمة في جنوب فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).