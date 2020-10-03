2020/10/03 | 14:35 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ دلير تدعو الكاظمي لمغادرة الأقوال والتوجه للأفعال) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ دلير تدعو الكاظمي لمغادرة الأقوال والتوجه للأفعال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).