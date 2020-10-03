إطلاق نار على شرطي أثناء عودته إلى منزله في الناصرية

2020/10/03 | 14:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – ذي قار

أفادت قيادة شرطة ذي قار، السبت، بأن شرطياً قتل بالرصاص أثناء عودته لمنزله من الدوام الرسمي في أحد أحياء الناصرية.

وقال مصدر في القيادة لـ "ناس"، (3 تشرين الأول 2020)، إن "شرطياً في مركز شرطة مدينة الناصرية من مواليد 1979 قُتل في منطقة الصالحية وسط المدينة من خلال إطلاق النار عليه من مسدس".

وأضاف المصدر، إن "الشرطة تعرفت على القاتل من خلال متابعة كاميرات المراقبة القريبة من محل الحادث، واتضح إن هناك مشاجرة حصلت بين القاتل والمقتول في وقت سابق".

وتابع، أن "الشرطة فرضت طوقاً أمنياً حول محل الحادث ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصي، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلي، وإصدار أمر قبض بحق القاتل وتعميم اسمه وصفاته على نقاط التفيش الخارجية والداخلية".

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