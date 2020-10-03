مسؤول بالصحة يوجه نداءً عاجلاً لمن ينخفض عنده الاوكسجين لاقل من 94 بالمئة

2020/10/03 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

وجه عضو خلية الازمة في قاطع الرصافة/ بغداد، عباس الحسيني، السبت، نداءه الى فئة معينة قد يتعرضون الى نقض في الاوكسجين بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرا الوقت ذاته الى ان العراق سيسجل ارقاماً كبيرة بعدد الإصابات حتى موعد وصول اللقاح.

وقال الحسيني لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة اتخذت اجراءات حقيقة واسعة ومشددة، لنشر الوعي وتهيئة المستلزمات الطبية واجهزة الإنعاش، لكون ما يدخل للمستشفى من الحالات الحرجة تشكل 5% من اعداد الإصابات".

واشار الى ان "الوزارة تعمل بجهود جبارة للسيطرة على معدلات الإصابات"، مؤكدا ان "التحدي الأكبر بالنسبة للكوادر الطبية يتمثل بوصول الحالات الحرجة المتأخرة الى المستشفيات"، مخاطبا الاشخاص الذين يقل الاوكسجين لديهم عن معدلات ال 94% "بمراجعة المستشفى فورا لاكتساب الشفاء بسرعة أكبر".

ولفت ان" العراق دخل مرحلة التفشي منذ أكثر من شهر والاعداد في تزايد، والمتوازي مع التفشي نسبة الشفاء العالية التي تتجاوز80% نتيجة الجهود الجبارة للجيش الابيض ".

واكد أن " العراق لايزال في الموجة الاولى وما ندخل الموجة الخريفية ونحن باقين في الموجة الاولى"، مشيرا الى ان " انتشار الفايروس أصبح سريعا وهذا ما يسمى بالمناعة المجتمعية خصوصا بعد رفع كل انواع التشديدات"

ورأى ان "نسبة التزام المواطنين بالكمامات قليل جدا"، مؤكدا ان "وصول اللقاح هو الحل ليغطي 60% من المجتمع كبار السن وذوي الامراض المزمنة".

وبين ان "أقرب موعد لوصول اللقاح هو الثلث الاول من السنة القادمة، لحين هذا الموعد ستكون نسبة الاصابات في العراق كبيرة جدا".

وسجلت وزارة الصحة اليوم، 3672 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الكلي بالفيروس التاجي إلى 375931".

وبحسب الوزارة فإن "الوفيات المسجلة في العراق 49، مما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 9347 حالة".

وأشارت إلى أن "عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم، 3861، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في عموم العراق، ومنذ ظهور الوباء 303665".

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