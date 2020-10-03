مساعي لتأمين مباراة ودية ثالثة لمنتخبنا الوطني

2020/10/03 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ تسعى الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لتأمين مباراة ودية ثالثة في ايام الفيفا بعد أن ثبتت مواعيد مباراتين.وقال عضو الهيئة التطبيعية الدكتور اسعد لازم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الهيئة التطبيعية تمكنت من تأمين مباراتين تجريبيتين أمام عمان واوزبكستان في أيام الفيفا المحددة من التاسع ولغاية السابع عشر من الشهر المقبل نوفمبر/ تشرين الثاني.وبين أن التطبيعية تسعى لتأمين مباراة ودية ثالثة خلال تواجده في دبي لخوض المباراتين اللتين تم تحديدهما بوقت سابق من أجل تحقيق الفائدة القصوى من أيام الفيفا.وأشار إلى أن كاتانيتش جاهز للعودة إلى العراق وفي الأيام المقبلة سيكون في مدينة اربيل والخطوة الأولى هي تجمع اللاعبين قبل المغادرة إلى دبي لخوض المباريات التجريبية.يشار إلى أن منتخبنا الوطني يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة./انتهى

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