نفط الوسط يعسكر في اربيل تحضيرا للدوري

2020/10/03 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ يغادر صباح يوم الأثنين فريق نادي نفط الوسط إلى مدينة اربيل للدخول بمعسكر تدريبي يستمر لمدة 12 يوما تحضيرا للموسم المقبل.وقال المشرف على كرة نفط الوسط فراس بحر العلوم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الفريق سيغادر يوم الأثنين المقبل إلى مدينة اربيل للدخول بمعسكر تدريبي بعد أن تعذر تأمين معسكر خارجي في مصر بسبب جائحة كورونا وبالتالي قررت الإدارة تعويض المعسكر في مدينة اربيل .وبين أن المعسكر يستمر لمدة 12 يوما تتخللها ثلاث إلى اربع مباريات تجريبية مع الأندية المتواجدة هناك، لافتا أن المعسكر محطة مهمة لرفع جاهزية الفريق من خلال تكثيف التدريبات بواقع وحدتين تدريبيتين يوميا.وأشار إلى أن نفط الوسط سيكون من الفرق المنافسة على المراكز الأولى حيث تم استقطاب مجموعة مميزة من اللاعبين ويقود الفريق جهاز فني متمرس قادر على مقارعة الأندية المنافسة على اللقب.يشار إلى أن نفط الوسط انهى تعاقده مع محترفين أثنين وعلى وشك من التعاقد مع لاعبين أخرين قبل انطلاق الدوري./انتهى

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