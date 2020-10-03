البرلمان يتسلم طلبا قضائيا لرفع الحصانـة عن احد النواب

2020/10/03 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تسلم مجلس النواب طلبا رسميا من مجلس القضاء الاعلى، لرفع الحصانة عن النائب من كتلة تحالف المحور الوطني علي الصجري ، على اثر دعوى قضائيـة بحقه لنشره تغريدات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي هاجم فيها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي./انتهى5

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