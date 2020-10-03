إيران تؤكد زيادة صادراتها الزراعية رغم انتشار كورونا

2020/10/03 | 14:41 - المصدر: NRT عربية

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منتجات زراعية إيرانية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مساعد الشؤون الفنية في الجمارك الإيرانية، مهرداد جمال أرونقي، السبت، عن قيمة المنتجات الزراعية المصدرة في النصف الأول من العام الإيراني الجاري، مبينا انها بلغت نحو 2 مليار و 570 مليون دولار، لتسجل ارتفاعا بنسبة 12,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وقال أرونقي، في تصريح لوسائل إعلام إيرانية، اليوم، 3 تشرين الأول 2020، إنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم تصدير 3 ملايين و 706 ألاف طن من المنتجات الزراعية إلى الخارج، مبينا أن هذا الحجم سجل زيادة بنسبة 24,4 بالمائة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي حيث كان مليونين و 979 ألف طن .

وأضاف ان أهم المنتجات الزراعية المصدرة الى الخارج في النصف الأول من العام الجاري، شملت الفستق والطماطم والبطيخ ومعجون الطماطم والفستق المقشر والتفاح والبطاطس والخوخ.

وتابع أن " تصدير الفستق خلال هذه الفترة بلغ نحو 47 ألف طن بقيمة 304 ملايين دولار، بزيادة 143 بالمئة من حيث الوزن و 101 من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق، كما أن صادرات الطماطم بلغت نحو 104 ألاف طن وبقيمة 88 مليون دولار بزيادة 108 في المائة بالوزن و 48 في المائة في القيمة".

وأكد أرونقي، أن تصدير الفستق المقشر بزنة 7 آلاف طن وبقيمة 81 مليون دولار، سجل زيادة بنسبة 91 بالمئة من حيث الوزن و 52 بالمئة من حيث القيمة مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن تصدير 166 ألف طن من التفاح بقيمة 61 مليون دولار سجل زيادة بنسبة 130 بالمئة في الوزن و 43 بالمئة في القيمة، موضحا ان تصدير البطاطس بزنة 270 ألف طن وبقيمة 52 مليون دولار، سجل زيادة ايضا بمقدار 130 بالمائة في الوزن و 9 بالمائة في القيمة .

وبين ان العراق والإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والصين كانت الوجهات الرئيسية لهذه المنتجات، فيما أكد انه على الرغم من الحظر الاقتصادي وأزمة كورونا في البلدان ومشاكل التصدير، لا تزال المنتجات الزراعية تحتفظ بصادرات قياسية ولم يمنع أي من هذه المشاكل تصدير المنتجات الزراعية.

ر.إ

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