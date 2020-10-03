وزير الداخلية يؤكد وضع الخطط الكفيلة بانسيابية حركة زائري الاربعينية

2020/10/03 | 14:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم السبت، وضع الخطط الكفيلة بانسيابية حركة زائري الاربعينية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " رئيس اللجنة الأمنية" العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي لزيارة الأربعين وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد في محافظة كربلاء المقدسة اجتماعا حضره وكلاء الوزارات فضلا الحكومة المحلية في المحافظة والهيئات والدوائر الساندة، لمناقشة سير خطة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأمنية والإدارية والإشراف عليها ميدانيا ومناقشة الخطط الأمنية والادارية والتوعوية الخاصة بالزيارة".

وأشاد الغانمي "بجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها والوزارات والدوائر الخدمية، وبالتعاون الكبير للمواطنين"، مؤكدا "حرص الحكومة على إنجاح الزيارة التي تتطلب انضباطا عاليا وتعاونا مثمرا من الجميع".

وأوضح الغانمي: "وضع الخطط الكفيلة ستسهم بانسيابية حركة الزائرين وضمان عودتهم إلى ديارهم حال انتهاء الزيارة".

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